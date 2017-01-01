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Пасмурная погода с кратковременными дождями в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:20
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30 июля для многих горожан стало воскресным днём с переменчивой погодой. На протяжении всего дня в столице и области сохранялась пасмурная погода. При этом температура воздуха составляла +20 градусов. Временами шел мелкий моросящий дождь, а в середине дня на западе Москвы прошел ливень. Он также не превысил и 5 минут, после чего летний характер погоды с июльским теплом сохранился.

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