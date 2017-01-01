На поляне у обсерватории в Парке Горького состоялся «Большой пленэр добрых дел»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:13
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Четыре педагога международной Школы искусств Перотти организуют серию показательных мастер-классов. Создать собственное произведение искусства смогут даже те, кто не умеет рисовать. При себе нужно иметь краски, кисти, этюдники или планшеты. Получившиеся картины участники мастер-класса увезут домой. В конце мероприятия проводится конкурс на лучшие этюдные работы, а победители получают призы. Все желающие могут поучаствовать в лотерее, главный приз которой — курс обучения живописи. Участие бесплатное, но по предварительной записи.
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