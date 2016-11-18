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Главная  /  Репортажи  /  Установка плафонов на мачты городского освещения на Тверской улице в Москве

Установка плафонов на мачты городского освещения на Тверской улице в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
30.07 22:32
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В рамках благоустройства столицы на Тверской улице заменяли старые плафоны на мачтах городского освещения на новые.

  • 19
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