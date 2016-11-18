Установка плафонов на мачты городского освещения на Тверской улице в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 30.07 22:32

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В рамках благоустройства столицы на Тверской улице заменяли старые плафоны на мачтах городского освещения на новые.