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Детская площадка под Брянском утонула в мусоре

Автор:
Faraon-32
Дата публикации:
10:35
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Это наш "чудесный" сквер-детская площадка по улице Рославльской дом 9, в поселке Путевка Брянской области. Территориально - это в пяти минутах от центра города Брянска.

Детская площадка в ужасном аварийном состоянии, детям просто опасно там находится, тут же по соседству на лавочках, вокруг которых горы мусора - пустые бутылки из под спиртных напитков и прочее, спят пьяные мужчины, молодежь распивает алкоголь прямо на глазах детей, посреди белого дня. Сквер не обкошен, зарастает опасным растением борщевиком, липовая аллея, примыкающая к скверу в удручающем состоянии, за деревьями никто не ухаживает, всюду горы сухих веток из которых дети строят, посреди мусорных куч, шалаши.

При этом, неподалеку проживают депутаты горсовета и Брянской областной думы в своих ухоженных особняках. Каждое утро они проезжают мимо этого сквера к своим рабочим местам и не видят всего этого безобразия или просто не хотят видеть. Оградите нас и наших детей от этого кошмара, подарите детям достойное детство!!!
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