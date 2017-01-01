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Ливень идёт на юго-востоке Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
00:07
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Вечером 30 июля, в некоторых районах Москвы начался сильный ливень. На дорогах и тротуарах образовались лужи. В ночь на 31 июля столбик термометра показал +18.

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