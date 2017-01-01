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Главная  /  Репортажи  /  Электрические провода нависают над речкой с купающимися в ней детьми в посёлке Дарасун в Забайкалье (ВИДЕО)

Электрические провода нависают над речкой с купающимися в ней детьми в посёлке Дарасун в Забайкалье (ВИДЕО)

Автор:
dpbIra
Дата публикации:
13:53
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Опасная ситуация, по мнению мобильного репортёра, сложилась в посёлке Дарасун Карымского района Забайкальского края.

Здесь, по словам местных жителей, опоры ЛЭП могут вот-вот упасть в речку, в которой постоянно купаются дети. Покосившиеся столбы с электрическими проводами спасает от обрушения лишь скрутка алюминиевой проволоки.

"Страшно представить этот ужас, если в жаркий день проволока не выдержит нагрузки и оборвётся," - пишет мобильный репортёр и призывает местных властей и ЖКХ обратить внимание на насущную проблему.

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