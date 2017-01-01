Электрические провода нависают над речкой с купающимися в ней детьми в посёлке Дарасун в Забайкалье (ВИДЕО)

Автор: dpbIra Дата публикации: 13:53

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190737

Опасная ситуация, по мнению мобильного репортёра, сложилась в посёлке Дарасун Карымского района Забайкальского края.Здесь, по словам местных жителей, опоры ЛЭП могут вот-вот упасть в речку, в которой постоянно купаются дети. Покосившиеся столбы с электрическими проводами спасает от обрушения лишь скрутка алюминиевой проволоки."Страшно представить этот ужас, если в жаркий день проволока не выдержит нагрузки и оборвётся," - пишет мобильный репортёр и призывает местных властей и ЖКХ обратить внимание на насущную проблему.