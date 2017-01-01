Норильск заволокло дымом
- Автор:
- aleksjukov123
- Дата публикации:
- 09:57
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По словам автора видео, чад летит из труб и распространяется по городу. Происходит это оттого, что заводские трубы - короткие. Зачастую дым попросту не может перелететь через горы, окружающие Норильск. "И дымочек опускается под горку и рассеивается по котловану города," - заключает мобильный репортёр.
В результате - улицы Норильска затягивает смогом, люди вынуждены дышать дымом, в котором, по мнению местных жителей, "вся таблица Менделеева".
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