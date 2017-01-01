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Сильный дождь прошёл в столице

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
08:01
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Ранним утром в некоторых районах столицы прошёл ливень. По данным Яндекс температура воздуха составляет +17 градусов.

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