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Автомобилисты возмущены состоянием федеральной трассы в Усть-Куте (ВИДЕО)

Автор:
le_38
Дата публикации:
09:24
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Автомобилисты возмущены состоянием федеральной трассы в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает мобильный репортёр, снявший на видео дорожное полотно в районе Береговой улицы.

По словам гражданского журналиста, федеральная трасса находится в ужасном состоянии: "Ямы по полметра глубиной!". Люди каждый день проезжают по этой дороге, при этом убивая свои автомобили на многочисленных ямах и колдобинах. И это, по словам автора видео, продолжается уже много лет.

По мнению местных жителей, для решения насущной проблемы требуется отремонтировать примерно 1 км дороги. "Но, видимо, власти считают, что люди и так могут передвигаться по автодороге. Вопрос один: "За что мы тогда платим налоги, в том числе и транспортный? Очень надеемся, что как-то сможем повлиять на решение проблемы. Мэр города Климина Т.," - пишет мобильный репортёр.

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