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Сильное подтопление на бульваре Маршала Рокоссовского

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:37
  • 29
  • 1

Сильное подтопление на бульваре Маршала Рокоссовского 8. Городские службы уже на месте, устраняют последствия ливня.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    11:46
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:44 31.07.17
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