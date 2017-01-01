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Главная  /  Репортажи  /  Бездомные собаки атакуют Стерлитамак

Бездомные собаки атакуют Стерлитамак

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:24
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Толпы бездомных собак бегают в местах скопления людей и кидаются на них. Вокруг много маленьких детей.

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Комментарии (0)

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