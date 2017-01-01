День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

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30 июля 2017 года, Санкт-Петербург отметил День Военно-морского флота. Военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, стал крупнейшим в истории России. По акватории Невы прошли десантные катера, эскадренные миноносцы, и военные корабли Военно-морского флота России. В небе над Невой красивым парадным строем прошла морская авиация. Было очень здорово и красиво. Для Россиян День Военно-морского флота очень любимый и знаменательный праздник, а купание в фонтане стало традицией.