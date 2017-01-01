Завершены работы по благоустройству Китайгородского проезда в центре Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 14:59

20

20 0

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190759

Завершены работы по благоустройству Китайгородского проезда в рамках программы "Моя улица": воздушные провода убрали под землю, тротуары расширили, замостили плиткой, установили новые фонари с энергосберегающими лампами.