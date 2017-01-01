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Завершены работы по благоустройству Китайгородского проезда в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:59
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Завершены работы по благоустройству Китайгородского проезда в рамках программы "Моя улица": воздушные провода убрали под землю, тротуары расширили, замостили плиткой, установили новые фонари с энергосберегающими лампами.
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