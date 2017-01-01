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Главная  /  Репортажи  /  На площади Тверской заставы закончили укладку трамвайных путей

На площади Тверской заставы закончили укладку трамвайных путей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:27
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На площади Тверской заставы закончили укладку трамвайных путей, начались работы по благоустройству прилегающей территории.
  • 15
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