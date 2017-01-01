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Самолет упал на трассу "Лос-Анджелес - Сан-Диего" в США и загорелся

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:44
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Стена из огня поднялась на обочине автотрассы в Калифорнии после падения на нее легкомоторного самолета. Случилось это в окрестностях аэропорта Джона Уэйна. ЧП запечатлели на видео камеры наблюдения.

Как пишут пользователи, пилот обнаружил неполадки сразу после взлета, но не смог выровнять самолет и вернуться на поле. Его воздушная машина упала на трассу «Лос-Анджелес – Сан-Диего». Горящие обломки разметало на сотни метров.

Очевидцы с удивлением констатируют, что в такой страшной аварии обошлось без жертв. Самолет лишь чуть-чуть задел один автомобиль, а пилот и его пассажирка отделались лишь небольшими травмами – их удалось спасти из разбитой кабины.
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