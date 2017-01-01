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В Гане наводнение смыло внедорожник с людьми

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:12
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В Западной Африке наводнение смыло внедорожник, в котором были люди.

Сообщается, что в республике сейчас идут сильные дожди. Из-за этого всюду текут мутные бурные потоки, реки разлились. Водитель кроссовера не рассчитал сил своей машины, пытаясь пересечь ручей – и автомобиль увлекло течением за несколько секунд. Автомобиль практически сразу же утащило в реку. ЧП попало на видео.

Очевидцы сообщают, что двух человек, которые находились в салоне, спасти не удалось.
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