В Гане наводнение смыло внедорожник с людьми
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:12
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Сообщается, что в республике сейчас идут сильные дожди. Из-за этого всюду текут мутные бурные потоки, реки разлились. Водитель кроссовера не рассчитал сил своей машины, пытаясь пересечь ручей – и автомобиль увлекло течением за несколько секунд. Автомобиль практически сразу же утащило в реку. ЧП попало на видео.
Очевидцы сообщают, что двух человек, которые находились в салоне, спасти не удалось.
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