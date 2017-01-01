Волгоград затянуло смогом из-за природных пожаров
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:20
-
- 8
Сообщается, что смог стоит уже в 4-х районах города, и судя по всему, это не предел. Местные жители выкладывают в сети апокалиптические ролики. Небо над городом затянуто дымовой завесой. А причина такого экологического бедствия - горение травы на площади в 500 квадратных метров недалеко от областной столицы.
По словам автора этого ролика, дышать на улицах трудно, режет глаза. В МЧС тем временем уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
- 8
Комментарии (0)