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Волгоград затянуло смогом из-за природных пожаров

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:20
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Волгоград накрыло густым дымом от природных пожаров.

Сообщается, что смог стоит уже в 4-х районах города, и судя по всему, это не предел. Местные жители выкладывают в сети апокалиптические ролики. Небо над городом затянуто дымовой завесой. А причина такого экологического бедствия - горение травы на площади в 500 квадратных метров недалеко от областной столицы.

По словам автора этого ролика, дышать на улицах трудно, режет глаза. В МЧС тем временем уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

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