ДТП двух иномарок на улице Большая Ордынка

Автор: tim777 Дата публикации: 18:08

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31 июля днём в центре Москвы произошло ДТП с участием а/м из гаража управления делами Президента РФ. На улице Большая Ордынка столкнулись а/м "БМВ-750" и а/м "Опель Инсигния". Женщина- водитель а/м "Опель" двигалась по Большой Ордынке в направлении Серпуховской площади. С примыкающего Пыжевского переулка под знак "Уступи дорогу" выезжал водитель авто из правительственного гаража. По предварительным данным, женщина управлявшая а/м "Опель" сбросила скорость перед нерегулируемой зеброй и остановилась, чтобы пропустить пешехода. Водитель "БМВ" при выезде с переулка вероятно не успел среагировать и столкнулся с а/м "Опель". В результате ДТП оба автомобиля получили различные повреждения. Однако участники ДТП не стали вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять дорожное происшествие. Вскоре на место аварии прибыла вторая машина из гаража Управделами Президента, после чего все участники совместно покинули место столкновения.