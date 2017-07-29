Норильск заволокло дымом

Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП двух иномарок на улице Большая Ордынка

ДТП двух иномарок на улице Большая Ордынка

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:08
  • 8
  • 0

31 июля днём в центре Москвы произошло ДТП с участием а/м из гаража управления делами Президента РФ. На улице Большая Ордынка столкнулись а/м "БМВ-750" и а/м "Опель Инсигния". Женщина- водитель а/м "Опель" двигалась по Большой Ордынке в направлении Серпуховской площади. С примыкающего Пыжевского переулка под знак "Уступи дорогу" выезжал водитель авто из правительственного гаража. По предварительным данным, женщина управлявшая а/м "Опель" сбросила скорость перед нерегулируемой зеброй и остановилась, чтобы пропустить пешехода. Водитель "БМВ" при выезде с переулка вероятно не успел среагировать и столкнулся с а/м "Опель". В результате ДТП оба автомобиля получили различные повреждения. Однако участники ДТП не стали вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять дорожное происшествие. Вскоре на место аварии прибыла вторая машина из гаража Управделами Президента, после чего все участники совместно покинули место столкновения.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
18:08 | tim777
Последствия ДТП на Большой Ордынке: "Шевроле" вылетел на тротуар и сбил дорожные знаки
76 0
01:35 | serpvideo.ru
В Серпухове пьяный водитель мчался на красный, совершил ДТП и скрылся (29.07.2017 г.)
8 0
18:08 | tim777
Обновленная детская площадка по программе "Моя улица" на Валовой улице