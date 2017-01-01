Открытие нового путепровода в Гатчине 29 июля 2017 года

Автор: Leobr Дата публикации: 18:08

11

11 0

Перед началом торжеств центрального праздника 90-летия образования Ленинградской области на окраине города Гатчины произошло давно ожидаемое событие - открылся новый путепровод. Участники митинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр транспорта РФ Максим Соколов рассказали, как непросто продвигалось строительство и как нужен всем этот путепровод. Вместо перерезания ленточки строители и дети выпустили в небо воздушные шары. Первым проехал по путепроводу автомобиль-талисман строителей - он везде у них пускается первым. За ним - вереница ретро-автомобилей, первыми управляли министр и губернатор.