Обновленная детская площадка по программе "Моя улица" на Валовой улице

Автор: tim777 Дата публикации: 18:08

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Горожане и жители района Замоскворечье могут оценить обновленную в рамках программы по благоустройству детскую и спортивную площадку на Валовой улице. Стоит отметить, что ранее во дворовой территории дома №10 по Валовой улице на протяжении долгого времени была заброшенная спортивная площадка (хоккейная коробка) на которой было много бытового мусора и фактически по назначению она никак не могла использоваться. Чуть позднее на данном месте проводились ремонтные работы по прокладке инженерных коммуникаций, в последствии чего с компанией-подрядчиком были расторгнуты договорные отношения в связи с чем к площадке добавились строительные траншеи и территория пришла в запустение. В весенне-летний период в рамках реализации общегородской программы "Моя улица" территория была приведена в порядок: организованы пешеходные дорожки, выстроена принципиально новая детская площадка, площадка для отдыха и занятий спортом, добавлены малые архитектурные формы. Уже сегодня москвичи и местные жители могут оценить результаты проведенных комплексных работ по благоустройству.