Грозное лето в Кемеровской области

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Вот уже более двух недель "грозная" погода не отпускает Западную Сибирь. Мощные циклоны один за одним выходят на территорию региона, поливая его обильными дождями, сопровождающееся грозами и градом. Вот и сегодня очередная грозовая ячейка накрыла Прокопьевск,что в Кемеровской области. Сильный шквал пригнул к земле культуры и деревья, а ливень подтопил клумбы и дороги. Из за обильных дождей в регионе задерживается сенокос. Так как сено просто не успевает просыхать в такую погоду, трактористы вынуждены сидеть дома и ждать нормальной солнечной погоды. Также начали гнить некоторые культуры, например лук и чеснок. Единственный плюс данной погоды- обилие грибов в здешних лесах. В корзинке грибника в этом году можно увидеть такие редкие для наших мест грибы как белые и лисички.