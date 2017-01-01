В Хабаровском крае на проезжей части трассы рыба тянулась шлейфом на протяжении полутора километров (фото)

Автор: Николай Юндин Дата публикации: 19:47

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В Хабаровском крае на проезжей части трассы посёлок Многоверширный - Николаевск-на-Амуре рыба тянулась шлейфом на протяжении полутора километров. Потом на "рыбалку" вышли медведи. А местным жителям и рыбки поймать не дают без лицензии. З тонны рыбы по предварительным данным ушло на корм медведям.

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24 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190772

Хабаровский край, Николаевский район, трасса Многовершиный - Николаевск-на-Амуре