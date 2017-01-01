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В Хабаровском крае на проезжей части трассы рыба тянулась шлейфом на протяжении полутора километров (фото)

Автор:
Николай Юндин
Дата публикации:
19:47
  • 24
  • 1

В Хабаровском крае на проезжей части трассы посёлок Многоверширный - Николаевск-на-Амуре рыба тянулась шлейфом на протяжении полутора километров. Потом на "рыбалку" вышли медведи. А местным жителям и рыбки поймать не дают без лицензии. З тонны рыбы по предварительным данным ушло на корм медведям.

Хабаровский край, Николаевский район, трасса Многовершиный - Николаевск-на-Амуре



  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    20:14
    Уважаемый автор, напишите пожалуйста, когда сделаны эти снимки и кто автор фото. Спасибо.
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