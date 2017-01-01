Реконструкция Бескудниковского бульвара на севере столицы

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На севере столицы ведутся работы по благоустройству Бескудниковского бульвара – одной из главной дорожной артерии после Дмитровского шоссе в этой части округа. Прогулочная зона здесь необходима, ведь в шаговой доступности нет ни одного парка. Рабочие обустраивают пешеходные дорожки, осуществляется прокладка электрических кабелей под землёй.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190773

Всего на площади 15 га оборудуют современные детские площадки, которые подойдут детям различных возрастов и имеющим ограничения по здоровью. На бульваре обустроят пять спортплощадок с резиновым покрытием, где можно играть в баскетбол и волейбол, оборудуют скейт-парк и установят уличные тренажёры. Вдоль всего бульвара протянутся велодорожка длиной 3 км в обе стороны и удобная пешеходная дорожка из брусчатки.Вдоль пешеходной дорожки установят скамейки, велопарковки, указатели и оборудуют освещение. Также здесь высадят новые кустарники и заменят все газоны.Для выгула собак на бульваре предусмотрено строительство новых четырёх площадок, где владельцы животных смогут выгуливать питомцев и тренировать их на специальных собачьих тренажёрах.Москва, САО, Бескудниковский бульвар, д. 36, к. 1