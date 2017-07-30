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Главная  /  Репортажи  /  День Военно-Морского флота в Кронштадте - как это выглядело с Дамбы (30.07.2017 г.)

День Военно-Морского флота в Кронштадте - как это выглядело с Дамбы (30.07.2017 г.)

Автор:
Leobr
Дата публикации:
21:28
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По разным причинам многие наблюдали за праздничным парадом в Кронштадте не по телевидению, а например с Дамбы (Защитных сооружений от наводнений). Зрителями были как проезжающие по своим делам, так и специально приехавшие - что еще усложнило непростую ситуацию с пробками. Но тем не менее люди парковались на несколько минут, делая несколько снимков и ехали дальше - вернее стояли в пробках. Хорошо было видно "Петю" и "Диму" - как прозвали атомных гигантов крейсер "Петр Великий" и АПЛ "Дмитрий Донской. Пролетающих над ними в сторону Санкт-Петербурга военных вертолетов и самолетов. Видели и парадный строй кораблей, тоже идущих на парад в Санкт-Петербург. Уже заметна и высотка будущего "Лахта-центра", хотя до неё почти 30 км по прямой.

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