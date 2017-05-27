Автомобиль развернуло на повороте на мокрой дороге в подмосковных Мытищах

Автор: Hummel Дата публикации: 21:49

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Автомобиль развернуло на повороте на мокрой дороге в подмосковных Мытищах. Небольшое ДТП после дождя.