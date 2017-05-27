Автомобиль развернуло на повороте на мокрой дороге в подмосковных Мытищах
- Автор:
- Hummel
- Дата публикации:
- 21:49
-
- 30
Автомобиль развернуло на повороте на мокрой дороге в подмосковных Мытищах. Небольшое ДТП после дождя.
- 30
Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)
Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)
В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта
В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)
В порту Владивостока горит судно
В Хабаровске сгорел пассажирский автобус
Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы
Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме
Автомобиль развернуло на повороте на мокрой дороге в подмосковных Мытищах. Небольшое ДТП после дождя.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)