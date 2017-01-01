Мотоциклист погиб, влетев в автобус на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 21:43

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ДТП с участием автобуса и мотоцикла произошло на юге столицы, в результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД по городу. «В районе д. 22, корп. 2 на ул. Красного Маяка произошло столкновение мотоцикла и автобуса. В результате аварии погиб водитель мототранспорта», - отметила собеседница агентства. Она добавила, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.