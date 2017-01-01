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Июль завершился для москвичей комфортной летней погодой

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:19
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Последний день июля выдался для москвичей и гостей столицей довольно умеренным и комфортным. Температура воздуха составила около +23 градусов. При этом существенных осадков не было. Атмосферное давление повысится, что будет способствовать сохранению умеренной теплой погоде. По данным синоптиков в течение недели погода существенно не изменится. Температурный фон будет колебаться на уровне 25-29 градусов.

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