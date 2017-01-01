Отреставрированные исторические фонтаны на центральной площади Олимпийского комплекса «Лужники»

Автор: Uwis Дата публикации: 22:30

14

14 0

Исторический облик фонтанов восстановлен с максимальной точностью. Для облицовки ванн рабочие использовали оригинальный капустинский гранит. Этот же материал применялся при строительстве фонтанов в 1956 году. Техническое оснащение фонтанов полностью заменили на современное, добавили им художественную подсветку, вокруг высадили цветы.