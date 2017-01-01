Отреставрированные исторические фонтаны на центральной площади Олимпийского комплекса «Лужники»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:30
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Исторический облик фонтанов восстановлен с максимальной точностью. Для облицовки ванн рабочие использовали оригинальный капустинский гранит. Этот же материал применялся при строительстве фонтанов в 1956 году. Техническое оснащение фонтанов полностью заменили на современное, добавили им художественную подсветку, вокруг высадили цветы.
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