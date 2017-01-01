Норильск заволокло дымом

Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Отреставрированные исторические фонтаны на центральной площади Олимпийского комплекса «Лужники»

Отреставрированные исторические фонтаны на центральной площади Олимпийского комплекса «Лужники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:30
  • 14
  • 0

Исторический облик фонтанов восстановлен с максимальной точностью. Для облицовки ванн рабочие использовали оригинальный капустинский гранит. Этот же материал применялся при строительстве фонтанов в 1956 году. Техническое оснащение фонтанов полностью заменили на современное, добавили им художественную подсветку, вокруг высадили цветы.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
22:19 | tim777
Июль завершился для москвичей комфортной летней погодой
15 0
22:05 | Uwis
Работы по монтажу и остеклению купола филармонии в парке «Зарядье»
32 0
29.07 19:03 | Uwis
В 12 раз в столице прошел фестиваль "День спорта в Лужниках"
35 0
28.07 18:26 | LaimeLaim
Фонтаны заработали около главного здания МГУ