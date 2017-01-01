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Тундровой пожар около посёлка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа

Автор:
hamongo
Дата публикации:
01:44
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  • 0

Посёлок Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа весь в дыму от тундрового пожара.

  • 19
  • 0

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