Тундровой пожар около посёлка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа

Автор: hamongo Дата публикации: 01:44

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Посёлок Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа весь в дыму от тундрового пожара.