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Последствия смертельного ДТП на юго-востоке Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
06:35
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Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «Напротив д. 71 на Волгоградском проспекте произошло столкновение двух грузовых автомобилей, один водитель погиб», - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.

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