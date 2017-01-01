Последствия смертельного ДТП на юго-востоке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 06:35
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Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «Напротив д. 71 на Волгоградском проспекте произошло столкновение двух грузовых автомобилей, один водитель погиб», - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.
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