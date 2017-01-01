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В Чите прорыв трубы не устраняют четыре дня

Автор:
Delerchita
Дата публикации:
09:25
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Нашли прорыв в пятницу 28 июля 2017 года. Сегодня вторник, 1 августа, но никто ничего не устраняет. Вода бежит в землю. Кто за это платит?

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Комментарии (0)

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