Точка по продаже арбузов и дынь на улице Верхние Поля в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 09:44

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На юго-востоке Москвы в районе Люблино, на ул. Верхние Поля появилась точка по продаже арбузов и дынь. Палатка с плодами стоит рядом с остановкой общественного транспорта. За внешним видом арбуза, который вряд ли вызовет у обычного покупателя какие-то сомнения, может скрываться состав, полный химикатов. Обычно плоды дозревают к середине-концу августа, поэтому те, что появились на прилавках сейчас, подвергались химической обработке для ускорения роста. Стоит отметить, что такие арбузы могут оказаться не только невкусными, но и по-настоящему вредными: отравиться арбузом гораздо реальней, чем любым другим товаром на рынке.