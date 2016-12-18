Первые бахчевые развалы стали открываться в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 10:39

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Бахчевые развалы в столице официально начнут работать с 3 августа, но уже сегодня в городе можно встретить первые открывшиеся точки по продаже дынь и арбузов. «Обычно продажа арбузов в Москве начинается с 3 августа, после дня празднования Дня воздушно-десантных войск. Сейчас сезон в южных регионах и урожай нормальный, каких-либо сбоев с поставками нет. Арбузы сейчас появляются в основном из Узбекистана, Казахстана. В торговых сетях они в свободной продаже, а на развалы продавцы встанут по всей Москве только с 3 августа», - сказал А. Немерюк. Как уточнили в пресс-службе департамента, в этом году на территории столицы будет работать 297 бахчевых развалов. Самое большое количество таких точек продаж будет расположено в юго-восточном округе - 63 точки, в южном округе - 57, в западном - 39, в юго-западном - 34, в восточном округе - 30, в ТиНАО - 24, на северо-западе - 14, в северном округе - 13, в северо-восточном округе - 11, в Зеленограде - восемь, в центральном округе - четыре точки.