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КамАЗ протаранил легковушку в Ленинградской области (ВИДЕО)

Автор:
Kamaz-stroy47
Дата публикации:
11:24
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Серьёзная авария с участием КамАЗа и двух легковушек произошла 29 июля 2017 года в Ленинградской области. ЧП попало в объектив регистратора одного из участников ДТП.

По словам мобильного репортёра, столкновение случилось на трассе в посёлке Романовка. Как сообщает автор видео, водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу КамАЗу, который двигался по главной дороге. Избежать столкновения участникам дорожного движения не удалось. Грузовик протащил отечественный автомобиль по дороге несколько метров и задел машину мобильного репортёра.

Как сообщает автор видео, водитель ВАЗ находится в реанимации.
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