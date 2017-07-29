КамАЗ протаранил легковушку в Ленинградской области (ВИДЕО)
- Автор:
- Kamaz-stroy47
- Дата публикации:
- 11:24
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По словам мобильного репортёра, столкновение случилось на трассе в посёлке Романовка. Как сообщает автор видео, водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу КамАЗу, который двигался по главной дороге. Избежать столкновения участникам дорожного движения не удалось. Грузовик протащил отечественный автомобиль по дороге несколько метров и задел машину мобильного репортёра.
Как сообщает автор видео, водитель ВАЗ находится в реанимации.
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