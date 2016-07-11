Странные существа появились в луже у дома в Тверской области (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:45
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Видео снято в селе Красное Кимрского района Тверской области во вторник утром. По словам автора ролика, в небольшой луже рядом с их домом поселились странные "соседи". "Посмотри, какой рот большой! Это мутант просто какой-то!" - описывают свою находку очевидцы.
К какому царству живой природы, а также семейству, роду и виду принадлежат обитатели небольшого водоёма - для местных жителей - загадка.
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