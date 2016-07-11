Странные существа появились в луже у дома в Тверской области (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 11:45

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190799

Неизвестные существа появились в луже у дома в Тверской области. Об это сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места событий.Видео снято в селе Красное Кимрского района Тверской области во вторник утром. По словам автора ролика, в небольшой луже рядом с их домом поселились странные "соседи". "Посмотри, какой рот большой! Это мутант просто какой-то!" - описывают свою находку очевидцы.К какому царству живой природы, а также семейству, роду и виду принадлежат обитатели небольшого водоёма - для местных жителей - загадка.