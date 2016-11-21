Гигантский смерч прошёл в Кривом Роге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:45
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- 25
Сообщается, что смерч появился в городе во время сильной бури. Одному из очевидцев удалось снять воронку крупным планом. Кадры - как из фильма-катастрофы. Можно разглядеть, как вихрь поднимает в воздух какие-то предметы или обломки. Судя по всему, автор ролика находился всего в нескольких десятках метров от торнадо.
Ну а пользователи пишут, что никогда подобного в этих местах не видели.
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