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Гигантский смерч прошёл в Кривом Роге

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:45
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Редкий природный феномен наблюдали на днях жители Кривого Рога. Им удалось запечатлеть на видео гигантский вихрь.

Сообщается, что смерч появился в городе во время сильной бури. Одному из очевидцев удалось снять воронку крупным планом. Кадры - как из фильма-катастрофы. Можно разглядеть, как вихрь поднимает в воздух какие-то предметы или обломки. Судя по всему, автор ролика находился всего в нескольких десятках метров от торнадо.

Ну а пользователи пишут, что никогда подобного в этих местах не видели.
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