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Главная  /  Репортажи  /  На границе Китая с Россией образовалась большая пробка (31.07.17)

На границе Китая с Россией образовалась большая пробка (31.07.17)

Автор:
s.varganov
Дата публикации:
14:02
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Гигантская пробка образовалась на границе Китая с Россией - в пограничном пункте Даманский. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал кадры с места событий.

По словам автора видео, длинная очередь скопилась накануне при выезде из Китая. "На границе "Китай-Россия" люди простояли с 11 утра и вернулись на родину 1-3 часа ночи," - рассказывает мобильный репортёр. При том, что китайскую границу люди проходят за 10 минут, а российскую, по словам очевидца, от 30 минут.

"Все из-за того, что наши пограничники не оперативно сработали при наплыве туристов. Встречают ленивые люди с недовольным лицом. А ведь уставшие люди с детьми, голодные стояли в отстойнике при жаре и ждали. Перед нами стояло примерно 21 автобус. Надеюсь, видео даст толчок и изменит систему прохода границу со стороны России," - пишет автор видео.

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