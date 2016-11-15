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Житель Москвы ищет водителя машины Belka Car, скрывшегося с места ДТП (ВИДЕО)

Автор:
Игорь Федотов
Дата публикации:
14:20
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Житель Москвы ищет водителя машины Belka Car, скрывшегося с места ДТП.

Владелец повреждённого автомобиля рассказывает, что оставил свою машину на стоянке, а вечером обнаружил его поврежденным. "На фото можно посмотреть в каком состоянии сейчас находится автомобиль," - пишет пострадавший. Под щеткой дворника была записка с данными свидетеля ДТП. Ему удалось не только записать номера машины, которая, по словам очевидца, врезалась в автомобиль мобильного репортёра - У621УР777, "Belka Car", но и запечатлеть возможный момент столкновения и ретирования иномарки с места ДТП.

"Может, есть еще очевидцы? Машина "Belka Car" явно повреждена, так как видны следы масла на асфальте! Мы звонили в компанию, чтобы уточнить, где автомобиль и кто его использовал, но нам ответили, что машина снята с линии. И нам помочь не могут," - пишет мобильный репортёр и просит откликнуться всех, кто стал свидетелем ЧП или заметил автомобиль с номерами У621УР777 .
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