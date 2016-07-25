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В Москве на могиле Фазиля Искандера открылся памятник

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:26
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Накануне в центре Москвы на Новодевичьем кладбище на могиле Фазиля Искандера открылся памятник. К монумента были разложены цветы и именные букеты от официальных лиц. Напомним, Фазиль Искандер - знаменитый писатель и поэт, скончался на 88-ом году жизни в прошлом году.
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