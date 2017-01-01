В Екатеринбурге таксист едва не задел пешехода и врезался в столб
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:26
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Мужчина шёл по тротуару и, по его словам, намеревался перейти дорогу на зелёный свет. В этот момент на улице появилось такси. Оно ехало на очень большой скорости. Увидев пешехода, водитель начал выворачивать руль вправо - машина вылетела на тротуар и, проскочив в нескольких сантиметрах от мужчина, снесла стойку светофора.
Сообщается, что в такси оказались женщина с ребёнком. Чудом спасшийся прохожий сразу же вызвал скорую. Сейчас следователи разбираются в причинах аварии.
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