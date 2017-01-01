ДТП с участием таксиста на улице Хамовнический вал

Автор: tim777 Дата публикации: 16:57

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1 августа днём в центре Москвы произошло ДТП с участием таксиста. На улице Хамовнический вал столкнулись а/м "Шкода Октавия"-такси и а/м "Мазда 6". Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону Фрунзенской набережной. В районе дома №16 водитель а/м "Мазда" сбросил скорость перед регулируемой зеброй, чтобы пропустить пешеходов. Двигавшийся сзади водитель такси не успел вовремя остановится и столкнулся с а/м "Мазда". В результате ДТП оба автомобили получили мелкие повреждения. Предварительно, ДТП произошло из-за невнимательности и несоблюдения дистанции водителем такси.