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На могиле писателя Фазиля Искандера установили памятник

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:17
  • 19
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На могиле писателя Фазиля Искандера на Новодевичьем кладбище установили памятник.

  • 19
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