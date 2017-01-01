Норильск заволокло дымом

Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Воздвиженке состоялся перфоманс с участием разноцветных "людей" на спецпроекта фестиваля

На Воздвиженке состоялся перфоманс с участием разноцветных "людей" на спецпроекта фестиваля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:17
  • 22
  • 0

В рамках фестиваля "Цветочный джем" Спецпроект фестиваля (Великобритания) полностью смонтирован на ступенях Российской государственной библиотеке. Горожане и гости столицы с удовольствием отдыхают на лавочках, фотографируются и восхищаются цветами. Автор столь красивого и необычного проекта Мэтью Чайлдс привел на площадку разноцветных "горожан" и оживил атмосферу в такой прекрасный летний день. "Горожане" присели на лавочки, в ромашки, прислонились к березкам. Такой небольшой перфоманс создал атмосферу присутствия и жизни в этом цветочном городе.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
17:34 | LaimeLaim
Жаркий день последнего летнего месяца
48 2
30.07 20:08 | LaimeLaim
Цветочный рынок на Тверской площади