На Воздвиженке состоялся перфоманс с участием разноцветных "людей" на спецпроекта фестиваля
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:17
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В рамках фестиваля "Цветочный джем" Спецпроект фестиваля (Великобритания) полностью смонтирован на ступенях Российской государственной библиотеке. Горожане и гости столицы с удовольствием отдыхают на лавочках, фотографируются и восхищаются цветами. Автор столь красивого и необычного проекта Мэтью Чайлдс привел на площадку разноцветных "горожан" и оживил атмосферу в такой прекрасный летний день. "Горожане" присели на лавочки, в ромашки, прислонились к березкам. Такой небольшой перфоманс создал атмосферу присутствия и жизни в этом цветочном городе.
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