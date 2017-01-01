На Воздвиженке состоялся перфоманс с участием разноцветных "людей" на спецпроекта фестиваля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:17

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В рамках фестиваля "Цветочный джем" Спецпроект фестиваля (Великобритания) полностью смонтирован на ступенях Российской государственной библиотеке. Горожане и гости столицы с удовольствием отдыхают на лавочках, фотографируются и восхищаются цветами. Автор столь красивого и необычного проекта Мэтью Чайлдс привел на площадку разноцветных "горожан" и оживил атмосферу в такой прекрасный летний день. "Горожане" присели на лавочки, в ромашки, прислонились к березкам. Такой небольшой перфоманс создал атмосферу присутствия и жизни в этом цветочном городе.