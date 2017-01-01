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Главная  /  Репортажи  /  На Манежной площади и Александровском саду запрещены полеты дронов

На Манежной площади и Александровском саду запрещены полеты дронов

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:17
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На Манежной площади и в Александровском саду появились предупреждающие таблички о запрете полётов дронов.

  • 18
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