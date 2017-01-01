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Серьезное ДТП произошло на Симферопольском шоссе в районе Подольска

Автор:
danilka11031987
Дата публикации:
19:19
  • 3
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Серьезное ДТП произошло на Симферопольском шоссе в районе Подольска.

  • 3
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