Перестрелка в здании Мособлсуда

Автор: Стрелец Дата публикации: 19:25

94

94 0

Сегодня примерно в 14:27 в здание Мособлсуда сотрудниками отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД России по Московской области осуществлялось конвоирование на судебное заседание пятерых арестованных за бандитизм. При перевозке в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по полицейским и сотрудникам Росгвардии, однако ответным огнем трое из них сотрудниками полиции были ликвидированы, двое ранены. Таким образом полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. В результате нападения сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения. В здании суда прозвучало не меньше 20 выстрелов. На месте работают следственные органы. Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были уничтожены в здании Мособлсуда при попытке сбежать. Еще двое подсудимых по делу «банды GTA» — Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов — были ранены и попали в больницу. Члены «банды GTA» совершили серию нападений на водителей в Москве, Подмосковье и Калужской области в 2012–2014 годах. Уроженцы стран Средней Азии Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек.

94

94 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190819

Московская область, Красногорский район, МКАД 65-66 км, Московский областной суд