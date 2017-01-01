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Потоп на улице Интернациональная в Уфе

Автор:
Ильдар Асадуллин
Дата публикации:
19:55
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Потоп после сильного ливня на улице Интернациональная в Уфе

  • 21
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