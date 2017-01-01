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Главная  /  Репортажи  /  Последствия ДТП с участием таксиста на Волжском бульваре в Москве

Последствия ДТП с участием таксиста на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:48
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1 августа на Волжском бульваре произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Как рассказали очевидцы аварии, грузовик "Скания" ехал по Волжскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев, на пересечении с 8-й ул. Текстильщиков, на перекрёсток выскочил автомобиль такси "Хёндай". Водитель самосвала принял экстренное торможение, но было поздно, многотонная машина врезалась в а/м такси и протащила несколько метров. На место была вызвана карета Скорой помощи, в которой госпитализировали пострадавшего водителя такси. Фото и видео прислал Шепелев Дмитрий

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