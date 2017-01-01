Последствия ДТП с участием таксиста на Волжском бульваре в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:48

113

113 0

1 августа на Волжском бульваре произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Как рассказали очевидцы аварии, грузовик "Скания" ехал по Волжскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев, на пересечении с 8-й ул. Текстильщиков, на перекрёсток выскочил автомобиль такси "Хёндай". Водитель самосвала принял экстренное торможение, но было поздно, многотонная машина врезалась в а/м такси и протащила несколько метров. На место была вызвана карета Скорой помощи, в которой госпитализировали пострадавшего водителя такси. Фото и видео прислал Шепелев Дмитрий