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Убитая столица Нефте-Угле-Лесо-Газовой Республики Коми город Сыктывкар

Автор:
slava-kangas
Дата публикации:
02:16
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Был на днях в городе Сыктывкаре Республики Коми, спустя 5 лет с последнего посещения мной города ничего не изменилось. Во дворах просто нет асфальта, ямы, как после бомбардировки и так везде. Про дороги молчу, город просто никто не убирает, прошлогодние листья и мусор на обочине это нормально, дворников никто не видел в глаза уже давно, а уборочные машины раскидывают просто грязь по обочинам, при небольшом ветре сразу поднимается пыльная буря. Машины люди не моют - бесполезно, через 10 минут они опять полностью грязные. Жители свыклись с такой ситуацией, так как другой картины не видели. Вопрос: когда туда хоть кто-нибудь заглянет из ОНФ или Вестей, чтобы чиновники наконец навели порядок и люди увидели, что бывает по другому, как никак - столица Нефте-Угле-Лесо-Газовой Республики Коми.

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