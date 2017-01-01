В автоаварии в Подмосковье погиб один человек
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 22:01
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Столкнулись Форд Фокус и автофургон Хендай. Хендай двигался по трассе М2 в сторону Москвы. В районе 33 километра автодороги водитель грузовика остановился после мелкого ДТП. В следующее мгновение в заднюю часть грузовика врезался Форд. Удар был настолько сильным, что Форд несколько раз развернуло и отбросило вправо к отбойнику, а грузовик отбросило в левую полосу. В результате аварии погиб водитель Форда. Для извлечения тела погибшего привлекались спасатели. Автоавария полностью блокировала трассу М2 в сторону Москвы на несколько часов. Следователям предстоит выяснить все детали происшествия и опросить очевидцев.
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