В автоаварии в Подмосковье погиб один человек

Автор: Разведчик Дата публикации: 22:01

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Столкнулись Форд Фокус и автофургон Хендай. Хендай двигался по трассе М2 в сторону Москвы. В районе 33 километра автодороги водитель грузовика остановился после мелкого ДТП. В следующее мгновение в заднюю часть грузовика врезался Форд. Удар был настолько сильным, что Форд несколько раз развернуло и отбросило вправо к отбойнику, а грузовик отбросило в левую полосу. В результате аварии погиб водитель Форда. Для извлечения тела погибшего привлекались спасатели. Автоавария полностью блокировала трассу М2 в сторону Москвы на несколько часов. Следователям предстоит выяснить все детали происшествия и опросить очевидцев.